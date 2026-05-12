Accident pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca: o femeie a fost transportată la spital

Un accident rutier s-a produs marți, 12 mai 2026, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, la mai puțin de o zi după un alt eveniment grav petrecut în aceeași zonă, spre Apahida.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj, în coliziune au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat persoane încarcerate.

În urma impactului, o femeie de aproximativ 50 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. La locul accidentului au intervenit echipaje de pompieri și ambulanță, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pentru o perioadă, până la finalizarea intervenției.

Incidentul vine după accidentul mortal produs luni, tot pe Bulevardul Muncii, spre Apahida, unde au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule format din cap tractor și cisternă. Atunci, șoferul autoturismului și-a pierdut viața, iar un pasager de 54 de ani a fost rănit și a primit îngrijiri medicale.