Adolescent reținut în Cluj după ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronică

Publicat 18 oct. 2026, 16:55 Sursă stiripesurse

Un adolescent de 17 ani din comuna Călăţele, județul Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronică, potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj.

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