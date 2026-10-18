Adolescent reținut în Cluj după ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronică

Un adolescent de 17 ani din comuna Călăţele, județul Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronică, potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj.
Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au fost sesizați duminică, 17 octombrie, în jurul orei 22:20, cu privire la o situație de urgență implicând un tânăr din comuna Călăţele. Conform comunicatului IPJ Cluj, mama adolescentului l-a îndepărtat din locuință, iar băiatul ar fi afirmat că își va distruge dispozitivul de supraveghere electronică de tip TAG, susținând că nu mai avea unde să locuiască.
Distrugerea dispozitivului și telefonului
În aceeași seară, în jurul orei 22:30, polițiștii au constatat că tânărul a tăiat și distrus dispozitivul de monitorizare electronică, precum și telefonul mobil aferent acestuia. Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de distrugere.
Dosare penale în curs
IPJ Cluj a precizat că băiatul era cercetat sub control judiciar în cadrul a două dosare penale distincte. În primul dosar, acesta este anchetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, distrugere și amenințare.
Al doilea dosar penal vizează furt calificat. Adolescentul este suspectat, alături de alte persoane, pentru comiterea unor furturi din societăți comerciale din localitatea Călăţele, în perioada 28 februarie - 1 martie.
În legătură cu aceste infracțiuni, polițiștii au efectuat șase percheziții în localitățile Călăţele și Valea Drăganului. Au fost identificate mai multe persoane bănuite de furturile respective, iar față de acestea au fost dispuse măsuri preventive.