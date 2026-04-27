Anca Alexandrescu, atac dur la adresa Guvernului Bolojan: „Este un mic dictator. Trebuie să plece cu tot cu gașca lui"

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu a lansat la Realitatea Plus un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan și a coaliției de guvernare PNL-USR, acuzând că România este condusă în interesul unor puteri străine și nu al cetățenilor români.

Anca Alexandrescu a declarat că Ilie Bolojan este un „mic dictator” care confundă Bucureștiul cu Oradea. Jurnalista a transmis clar că actualul premier trebuie să își „facă bagajele” și să plece de urgență de la Palatul Victoria împreună cu toată gașca de la Oradea pe care a angajat-o la Guvern.

Anca Alexandrescu a acuzat că secretarul general al guvernului a fost înlocuit cu „un domn care a fost șeful de cabinet al lui Dominic Fritz la Timișoara", punând sub semnul întrebării promisiunile de reformă ale executivului.

Jurnalista a ridicat semne de întrebare și cu privire la destinația banilor din programul SAFE, susținând că o mare parte din împrumutul de 17 miliarde ar urma să ajungă în Franța, Germania și Ucraina.

Referitor la USR, Anca Alexandrescu a acuzat că partidul face parte din sistem, amintind că a semnat o moțiune de cenzură alături de AUR, pentru ca ulterior să guverneze alături de PSD. „Sistemul a creat acest partid ca să se poată juca pe scena politică", a susținut ea, invocând inclusiv guvernul Cioloș drept exemplu.

Anca Alexandrescu: „Sistemul a creat acest partid USR”

„Ipocrizia este maximă atât la USR, cât și la PNL. Eu îmi aduc aminte că USR a semnat o moțiune de cenzură împreună cu AUR, apoi au venit la guvernare împreună cu PSD. Deci cine face parte din sistem, că nu înțeleg. Ei au fost aliați cu sistemul până acum, nu fac decât să confirme ceea ce noi spunem de foarte multă vreme, că sistemul a creat acest partid USR ca să se poată juca pe scena politică și a dovedit lucrul acesta încă de la guvernul Cioloș.

Atunci a fost un guvern pus de sistem după ce a fost „demis" Victor Ponta în urma tragediei de la Colectiv și după au urmat tot felul de mișcări din care au făcut parte USR în diverse variante. Ei știu mai bine ce înseamnă sistemul. Văd că de fapt sistemul nu face altceva decât să continue să pună mâna pe fiecare instituție, am văzut că domnul Bolojan s-a grăbit să înlocuiască secretarul general al guvernului demis cu un domn care a fost șeful de cabinet al lui Dominic Fritz la Timișoara. Ei vorbesc despre reformă, despre profesioniști, unde sunt? Nu am văzut nici reformă, nici profesioniștii.

Toți oamenii pe care îi numesc în funcții sunt doar niște sinecuriști politici care nu au nicio pregătire, nicio legătură cu pozițiile pe care le ocupă. Sunt puși acolo doar ca să execute ordine. Și aici intervine problema, că nu execută ordine în interesul cetățenilor români și ai României, ci în interesul altor state și al altor puteri. S-a dovedit lucrul acesta, a intervenit și Franța în alegerile din România, s-au luat nenumărate decizii în favoarea acestor țări începând cu guvernul Cioloș, care a dat o dedicație, o hotărâre de guvern pentru ca corvetele să fie atribuite unei companii din Franța. Aș putea continua.

„Mare parte din banii SAFE se duc în Franța, Germania și Ucraina”

Eu am o întrebare: la Ministerul Economiei și la cancelaria primului ministru să ne spună și nouă concret câți din banii SAFE pentru care i-a chemat Nicușor Dan la președinție rămân în România și sunt cu adevărat pentru industria de armament a României, pentru că noi luăm împrumut 17 miliarde — chiar și cu dobândă mică de care ne vorbea Nicușor Dan — tot noi plătim și dobânzile, și înțeleg că mare parte din bani se duc în Franța, Germania și Ucraina. Atunci aș vrea să știu dacă acești oameni mai sunt cetățeni români și mai reprezintă interesele României. Din punctul meu de vedere, nu.

La fel aș vrea să știu ce se întâmplă cu banii din PNRR, pentru că băieții ăia deștepți din energie de care vorbește Bolojan sunt mai mult în zona PNL-ului, pentru că PNL-ul conduce de ani de zile sistemul energetic din România și face și desface și pune pe tavă celor de la OMV și altor companii care sunt în siajul PNL-ului. Mai am o întrebare la domnul Bolojan: de ce nu a făcut publică lista completă a celor care au beneficiat, cei cu ATR-urile. Lipsesc câteva mii de societăți în acea listă, oare de ce? Pe cine vrea să protejeze domnul Bolojan? Cumva personaje ca cel al domnului Iftime, care este președintele PNL Botoșani, care s-a îmbogățit după ce a intrat în PNL și a făcut peste 8.000 de contracte cu statul român. În această ecuație ne aflăm.

„Nu este normal într-o țară democratică ca partidele care au ieșit pe locul 3 și 4 să pună stăpânire pe România”

Nu este normal într-o țară democratică ca partidele care au ieșit pe locul 3 și 4 și UDMR-ul, care a ieșit la coada clasamentului, să pună stăpânire pe România, iar partidele care au ieșit pe locul 1 și 2 să se chinuie să îi dea jos. Păi asta mai este democrație? Asta este dictatură. Domnul Bolojan ne vorbește în fiecare zi despre stabilitate. Păi ce stabilitate mai mare este decât în dictatură? Bolojan este un mic dictator care confundă Bucureștiul cu Oradea sau țara cu Oradea. Sigur, a făcut lucruri foarte frumoase acolo, a renovat cu bani europeni, dar nivelul de trai în Oradea nu este cel pe care îl reclamă Bolojan. Oamenii o duc rău și acolo, pentru că vorbesc și oamenii care locuiesc acolo.

Din punctul meu de vedere, domnul Bolojan trebuie să plece cu tot cu gașca lui de fete pe care le-a adus de la Oradea la București și toți oamenii care au venit din poziții în care s-au ocupat cu promovare turistică și au venit să conducă guvernul României și vor astăzi — în frunte cu doamna Gheorghiu — să vândă preferențial un procent important din cele mai profitabile companii ale României unor companii pe care doar ei le știu și le stabilesc cu un preț preferențial. De ce să nu beneficieze cetățenii români de aceste acțiuni? Ei nu pot sau banii cetățenilor români nu sunt buni?

De ce să nu se facă un proces transparent, așa cum s-a făcut și în trecut. Toate lucrurile acestea fac parte dintr-o strategie de sărăcire a românilor, de îngenunchere și de menținerea României în zona de slugi, așa cum au obișnuit în ultimii ani cei care au condus România. Au stat slugi în fața Bruxelles-ului, Parisului și altor capitale, din păcate. A venit momentul să ne luăm țara înapoi.

„Va veni și rândul celor de la Bruxelles să plece acasă. În toată Europa partidele suveraniste sunt în creștere”

Cine stabilește că AUR nu este un partid pro-occidental? Domnul Barna? Care și el își pune șeful de cabinet să facă o emisiune la TVR. Nu vedeți că ei sunt doar după funcții și putere? Astăzi discuția nu mai este despre funcții și putere, ci despre recuperarea României și despre salvarea a ceea ce a mai rămas în România și salvarea resurselor și punerea în drepturi a cetățenilor români.

Nu e normal ca alții să ne facă nouă ordine în țară. Gata, s-a terminat, până aici a fost. N-au decât să se plângă la Bruxelles. Bruxelles-ul este într-o situație foarte delicată, extrem de proastă, întreaga economie a UE se duce în cap, criza energetică nu s-a terminat, pentru că războiul din Iran nu s-a terminat și nu se va termina curând, vine criză după criză, iar cei care au condus Europa arată că toate măsurile pe care le-au luat de-a lungul anilor au dus în cap economia Europei. Va veni și rândul celor de la Bruxelles să plece acasă. În toată Europa partidele suveraniste sunt în creștere și pe măsură ce trec lunile, din ce în ce mai mulți cetățeni merg spre această zonă.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.