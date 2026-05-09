Anca Alexandrescu: „Doamna Kovesi încearcă să își facă loc în România, pentru că i se va termina mandatul și rămâne fără job”

Doamna Kovesi încearcă să își facă loc în România, pentru că la sfârșitul lunii octombrie, i se va termina mandatul și este clar că rămâne fără job. Așa că se poziționează în acest moment împotriva lui Nicușor Dan și pe val alături de Ilie Bolojan.

Eu suspectez un plan mai vechi, am spus despre acest lucru, că Ilie Bolojan este produsul unui plan mai vechi al sistemului globalisto-marxist și al sistemului din care a făcut parte și doamna Kovesi. Și suspectez un eventual tandem Ilie Bolojan – Laura Codruța Kovesi, undeva poate doamna Kovesi spunând clar că nu vrea să facă parte din vreun partid, dar sigur, nu ar refuza nicio funcție în România, dacă ea nu implică să fie membru al unui partid.

Sunt niște pași pe care i-au pregătit de mai multă vreme cei din sistem. Mă uit și la disperarea celor din sistem care încearcă tot felul de manipulări, tot felul de fake-uri, scrisori, date către de așa-ziși PSD-iști, încearcă să tulbure apele.

Nu întâmplător doamna Kovesi a făcut acest interviu fix în acest moment. Nu uitați că cei care astăzi s-au pus în spatele lui Ilie Bolojan, plecând de la Nicușor Dan, sunt susținătorii doamnei Kovesi și sunt cei care își doresc revenirea cătușelor de pe vremea lui Coldea și a lui Kovesi, nu este niciun dubiu.

Acum, ca să merg mai departe, uitându-mă la discursul lui Nicușor Dan de astăzi, aș îndrăzni să spun că are un aer suveranist, cu ghilimele de rigoare, să nu mă înțelegeți greșit, nu-l crede nimeni pe domnul Nicușor Dan că este suveranist, să fim serioși. Dar eu am spus de foarte multă vreme că-și pregătește un partid suveranist.

Cred că discursul de astăzi face parte din această repoziționare a lui Nicușor Dan și mai cred că, în sfârșit, cineva recunoaște că tot ceea ce noi spunem de peste șapte ani de zile în legătură cu greșelile care se fac la Bruxelles, astăzi sunt confirmate de Nicușor Dan. Noi am luat amenzi pentru lucrurile pe care le-am spus, și anume faptul că Uniunea Europeană a avut politici greșite și în privința energiei și în privința mediului și în multe alte cazuri, că au distrus industria. Iată că astăzi Nicușor Dan confirmă toate aceste lucruri pe care noi le-am spus.

E foarte interesant însă mesajul lui Nicușor Dan de astăzi în contextul politic de astăzi. Cred că este un semnal foarte important și vis-a-vis de Europa și vis-a-vis de Statele Unite, dar mai ales vis-a-vis de această gașcă neomarxistă care s-a pus în spatele lui Ilie Bolojan. E foarte interesant.

Eu pregătesc pentru mâine seară un material cu cine sunt cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, pentru că o să vedeți că, la fel ca și Ilie Bolojan, care de ani de zile este în siajul tuturor celor care au condus PNL-ul și nu a comentat absolut nimic, ani de zile, s-a mulțumit cu politica de la București, a luat bănuții frumos și a construit imagine, și-a făcut PR-ul la Bihor cu banii publici. Și acum vine pe un cal alb să ne spună că este reformator.

O să vedeți că toți cei care sunt în spatele lui Ilie Bolojan sunt de 36 de ani în politica românească și au participat în diverse funcții la toate măsurile pe care astăzi Bolojan le contestă și spune că vine să facă reformă. Păi cu cine face reformă? Cu aceiași care au distrus România?

Dau doar un exemplu. Doamna Turcan. Dar mâine, nu vorbesc pe larg despre asta, pentru că sunt aceleași personaje, doar domnul Bolojan, care este promovat de sistem și creat tocmai pentru a apărea pe un cal alb, acolo, să spună că el este reformator. Dacă vine și doamna Codruța Kovesi, eu îmi doresc, vă spun sincer, să facă tandem domnul Bolojan cu doamna Kovesi, să fie ca înainte, cu cătușe, cu arestările de vineri, cu asta ne-a obișnuit doamna Kovesi și asta îi plăcea.

E supărată pe Nicușor Dan, cum sunt supărați și hashtagiștii. Eu văd că deja a început să enerveze mesajurile lui Nicușor Dan de astăzi, deja au început să reacționeze haștagiștii. Am văzut că nu prea s-au adunat foarte mulți la Ziua Europei. Mă uitam mai devreme pe pagina Iozefinei Pascal și nu prea erau oameni adunați. Este o perioadă foarte interesantă. Le-am spus oamenilor să-și lege centurile, pentru că vor urma perioade foarte complicate.

Este un lucru pe care domnul profesor Dan Dungaciu l-a spus mai demult la mine. Este o bătălie pe viață și pe moarte între neomarxiștii globaliști care pierd teren tot mai mult în Europa și se agață cu disperare de putere în țările unde încă mai au oameni la putere. La noi vezi cazul lui Bolojan, versus suveraniștii și patrioții. Va fi foarte complicat, nu va fi ușor, dar sunt convinsă că la capătul drumului, cel puțin în România, românii își vor lua țara înapoi și vom reintra în ordinea constituțională de dinainte de decembrie 2024. Ați văzut că domnul Bolojan face exact ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2024. Ieri, la ședința de guvern, ce a făcut cu acea ordonanță de urgență și deciziile pe care le ia, deși este un guvern interimar, arată foarte clar că domnia sa și gașca lui își doresc în continuare să țină țara pe persoană fizică.