Minor arestat preventiv după un atac violent în Cluj-Napoca

Un băiat de 17 ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de viol și tâlhărie.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul a avut loc în seara de 5 mai, pe Aleea Godeanu, unde victimă a fost o tânără de 26 de ani.

Conform declarațiilor acesteia, adolescentul ar fi trântit-o la pământ și ar fi încercat să o agreseze sexual, însă atacul a fost întrerupt după ce femeia a început să strige după ajutor. Ulterior, tânărul ar fi folosit violența pentru a-i sustrage bunuri din geantă. Victima a reușit să își recupereze lucrurile și să fugă spre imobilul în care locuiește, în timp ce agresorul a părăsit zona.

Polițiștii au reușit să îl identifice pe suspect, iar acesta a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a decis arestarea preventivă a minorului pentru 30 de zile.