Minor reținut după furtul unui telefon într-un autobuz din Cluj
Un adolescent de 17 ani, din comuna Săvădisla, a fost reținut de polițiștii clujeni pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt calificat.
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 6 mai, în jurul orei 08:15, într-un autobuz din Cluj-Napoca. Potrivit polițiștilor, o femeie și-ar fi scăpat telefonul mobil pe scaunul alăturat, fără să observe imediat.
Tânărul ar fi profitat de neatenția acesteia, s-ar fi așezat peste telefon și, ulterior, ar fi plecat cu dispozitivul. Femeia și-a dat seama că telefonul lipsește abia după ce a coborât din mijlocul de transport și a alertat imediat poliția.
În urma verificărilor făcute de polițiștii Secțiilor 1 și 4, împreună cu Biroul de Investigații Criminale, adolescentul a fost identificat, găsit și dus la audieri. Telefonul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. După reținerea pentru 24 de ore, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
