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Actualitate· 2 min citire
Doi oameni, răniți grav într-un atac cu autor necunoscut, în Cluj. Agresorul este căutat de Poliție - VIDEO
Tentaivă crimă Cluj/ Captură foto Monitorul de Cluj
Publicat29 sept. 2026, 07:33
SursăRealitatea.Net
Tentativă de crimă în Cluj. O femeie și un bărbat au fost răniți grav după ce un individ ar fi intrat în locuința lor. Bărbatul este acum căutat de oamenii legii. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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