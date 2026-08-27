Fostul șef al Parchetelor Militare, despre cazul Pahonțu: „Trupele de Securitate n-au tras în oameni, deși au primit ordin”

Generalul (rtr) Ioan Dan, fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare din anii '90 și procurorul care a coordonat, la începutul acelui deceniu, Dosarul Revoluției Române din Decembrie 1989, a făcut declarații pentru Stiripesurse.ro în legătură cu dezvăluirile publicate recent de Recorder despre trecutul actualului director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu.
Potrivit investigației Recorder, Pahonțu ar fi participat, în calitate de comandant de pluton, la represiunea sângeroasă de la Baricada de la Inter, din 21 decembrie 1989, în urma căreia au fost ucise 49 de persoane.
Cine este generalul Ioan Dan și ce a coordonat în anii '90
Ioan Dan a fost procurorul militar care a instrumentat, în primii ani de după căderea regimului comunist, ancheta privind evenimentele din decembrie 1989. Stiripesurse.ro precizează că generalul se referă strict la Comandamentul Trupelor de Securitate — condus atunci de generalul Grigorie Ghiță — și nu la întregul Departament al Securității Statului (DSS).
Sursa citată amintește și că, într-o declarație anterioară, din 2024, Ioan Dan afirmase că Securitatea a folosit informatori pentru a masca „acțiunea teroristă”, susținând că „totul a fost falsificat, mistificat”. Ipoteza sa este că structurile Securității au tras în populație abia după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu, la 22 decembrie 1989.
Ce își amintește generalul despre cazul Pahonțu
Contactat de Stiripesurse.ro, Ioan Dan a recunoscut că „problema de la București a rămas confuză”, însă a spus că numele lui Pahonțu nu îi este cunoscut. El a explicat că, la momentul faptelor, s-a ocupat de dosarul de la Timișoara, nu de cel de la București:
„Nu mai rețin, pentru că nu m-am ocupat personal cu problemele de acolo. De ceea ce s-a întâmplat la București s-a ocupat altcineva, pentru că eu am fost trimis la Timișoara. Acolo am definitivat dosarul și au rămas condamnați definitiv cei trimiși. Când m-am înapoiat de la Timișoara, am aflat și eu niște lucruri, ce anchete s-au făcut până atunci. Nu prea s-au făcut, dar mă rog...”, a declarat generalul, pentru Stiripesurse.ro.
„Trupele de Securitate nu au tras în oameni, deși au primit ordin”
Întrebat despre implicarea Trupelor de Securitate în evenimentele sângeroase din decembrie 1989, Ioan Dan a susținut, pe baza propriei experiențe din ancheta de la Timișoara, că aceste trupe nu ar fi deschis focul asupra manifestanților, deși ar fi primit ordin în acest sens. El a explicat că, în opinia sa, morțile au fost provocate de trăgători specializați:
„Din câte am văzut eu la Timișoara, Trupele de Securitate nu au tras în oameni, cum nici trupele Ministerului Apărării Naționale n-au tras în oameni. În oameni au tras specialiștii, lunetiștii. Pentru că, la Timișoara, din cei 71 de morți niciunul n-a avut mai mult de un glonț”, a susținut fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare, precizând că se referă la perioada dinaintea zilei de 22 decembrie.
Generalul a adăugat că această versiune i-a fost confirmată chiar de comandantul Trupelor de Securitate de la Timișoara: „A primit ordin ferm să tragă în manifestanți. Eu l-am scos din cauză, pentru că era singurul din elementele Ministerului de Interne care mi-a spus-o clar. Nici nu mi-a venit să cred. L-am scos din cauză, l-am făcut martor, mai ales că nu era nicio dovadă că soldații lui, Trupele de Securitate, au tras în oameni.”
Discuția cu generalul Grigorie Ghiță, despre evenimentele de la Otopeni
Ioan Dan a povestit și despre discuțiile purtate cu generalul Grigorie Ghiță, fostul comandant al Trupelor de Securitate, condamnat pentru evenimentele de la Otopeni, unde militari ai Armatei au fost uciși după ce nu s-au conformat somațiilor unei subunități de securitate trimise să ocupe aeroportul:
„I s-a reproșat de ce a trimis și de ce nu a lăsat subunitatea să fie condusă de maiorul respectiv, care era comandantul de drept al subunității și care se pricepea la modul cum se face joncțiunea între trupe, în caz de asemenea lucruri, nu uslașul, comandantul USLA care habar n-avea de treburile astea militare, terestre”, a explicat generalul Dan, potrivit Stiripesurse.ro.
„Numele Pahonțu nu-mi spune absolut nimic”
Întrebat direct despre actualul șef al SPP, Ioan Dan a fost tranșant: „Eu nu-mi amintesc de numele ăsta. Numele Pahonțu nu-mi spune absolut nimic”, a declarat el pentru reporterul Stiripesurse.ro.
Trecutul militar al lui Lucian Pahonțu, documentat încă din 2006
Era deja cunoscut în spațiul public faptul că Lucian Pahonțu a activat, în decembrie 1989, ca ofițer în cadrul Trupelor de Securitate — o structură militară care acționa în uniformă, distinctă de Securitatea care intră în sfera de activitate a CNSAS.
Potrivit Stiripesurse.ro, din 2002 și până la numirea sa în fruntea SPP, Pahonțu a fost comandantul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, poziție din care a coordonat măsurile de protecție din jurul Palatului Victoria. Președintele Traian Băsescu l-a numit la conducerea SPP la propunerea ministrului de atunci al Administrației și Internelor, Vasile Blaga — detalii consemnate încă din 13 septembrie 2006 de ziarul Gândul.
Cine este RECORDER?
Recorder este o publicație controversată, despre care s-a scris că l-ar avea în spate pe generalul Florian Coldea și care a fost acuzată de mai multe publicații că ar fi folosită de USR. De asemenea, au fost ridicate semne de întrebare cu privire la faptul că publicația investighează doar anumite partide și anumite persoane politice, publicând articole într-un anumit moment politic, considerat favorabil unui adversar al celui vizat.
Mai mulți jurnaliști și oameni publici din România i-au acuzat pe cei de la Recorder că promovează o agendă progresistă. Numeroase nelămuriri au apărut și în legătură cu finanțarea publicației Recorder, aceasta fiind acuzată de unii critici că ar funcționa ca o platformă de propagandă.