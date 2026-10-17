Franța fierbe! Proteste de amploare se pregătesc în toată țara, pe fondul tensiunilor sociale

Zeci de mii de persoane sunt așteptate să participe sâmbătă, 18 octombrie, la manifestații în Franța, într-o mobilizare care reunește elevi, studenți, sindicalști și membri ai mișcării Vestele Galbene.
Protestele au început luna trecută în liceele din suburbiile sărace din nordul Parisului, unde elevii au denunțat absența profesorilor și condițiile precare. Nemulțumirile s-au extins rapid, transformându-se într-o mișcare națională împotriva inegalităților și a finanțării insuficiente a serviciilor publice.
Situația se desfășoară în contextul unei fragmentări politice profunde, președintele Emmanuel Macron apropiindu-se de finalul mandatului. Tensiunile sociale sunt amplificate de retragerea investitorilor de pe piața obligațiunilor franceze, care a împins costurile de împrumut ale statului la cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.
Premierul Sébastien Lecornu a avertizat joi, 16 octombrie, că autoritățile se tem de izbucnirea unor noi violențe. Guvernul acuză partidul de extremă stângă Franța Nesupusă (LFI) că alimentează protestele, acuzație respinsă de formațiunea politică.
Lecornu a afirmat că actualul val de proteste este printre cele mai violente din ultimele decenii, peste 900 de polițiști fiind răniți de la începutul manifestațiilor. Forțele de ordine sunt criticate pentru intervențiile împotriva protestatarilor, după incidente soldate cu răni grave, inclusiv cazul unui adolescent care și-a pierdut o mână după ce a ridicat o grenadă asurzitoare.
Organismul de control intern al poliției investighează cel puțin 24 de cazuri de presupuse violențe comise de agenți. Autoritățile franceze au suspendat utilizarea grenadelor asurzitoare la manifestațiile elevilor, însă ministrul de interne Laurent Nunez a avertizat că acestea ar putea fi folosite în timpul protestelor de sâmbătă.
Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională, aflat în fruntea sondajelor înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, și-a exprimat îngrijorarea privind riscul unor confruntări violente.
Apelurile lansate pe rețelele sociale pentru participarea membrilor unor mișcări de protest mai vechi par să fi avut efect. Mișcarea Vestele Galbene, apărută în 2018 ca reacție la majorarea taxelor pe motorină, s-a transformat într-o revoltă împotriva costului ridicat al vieții și a inegalităților sociale.
Yannick Maillou, profesor din localitatea La Creche, care s-a alăturat mișcării în 2018, a declarat că au fost stabilite mai multe puncte de întâlnire pentru protestatari, iar sindicatele și-au îndemnat membrii să participe.
Myrtil Devillers, alt participant la mișcarea Vestele Galbene, a declarat că susține nemulțumirile manifestanților, deși nu va participa la protestele de sâmbătă deoarece se află în străinătate.