Franța fierbe! Proteste de amploare se pregătesc în toată țara, pe fondul tensiunilor sociale

Publicat 17 oct. 2026, 11:34 Sursă observatornews

Zeci de mii de persoane sunt așteptate să participe sâmbătă, 18 octombrie, la manifestații în Franța, într-o mobilizare care reunește elevi, studenți, sindicalști și membri ai mișcării Vestele Galbene.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre proteste franta