Incendiu violent la o vopsitorie auto și o casă din județul Cluj! Risc de explozii: pompierii au evacuat mai multe butelii VIDEO

Un incendiu violent a izbucnit luni la o vopsitorie auto și la o locuință din localitatea Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, iar mai multe butelii au fost evacuate. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

ISU Cluj a anunțat că pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționează pe strada Tineretului din Sânnicoară, unde incendiul se manifestă atât la o vopsitorie auto, cât și la o casă.

„Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Tineretului din localitatea Sânnicoară, comuna Apahida. Din primele date, incendiul se manifestă la o vopsitorie şi la o casă”, a transmis ISU Cluj.

Intervenție pe 300 de metri pătrați, fără persoane rănite

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. Potrivit pompierilor, incendiul afectează o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați și a fost localizat.

Echipajele au evacuat mai multe butelii din interiorul clădirilor pentru a preveni explozii.

„Până acum nu există persoane care să necesite îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții ISU Cluj.