Nicușor Dan i-a dat primele indicații premierului desemnat Tomac: Direcție pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare...

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier ca să formeze noul Guvern.

Cu această ocazie, președintele i-a și trasat câteva direcții premierului desemnat:

”Eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament

Asta înseamnă: Direcție pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare, aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR până la final de august și definirea bugetului până în 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și limitarea corupției.

Am ales propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar care are experiența politică pentru a discuta cu partidele, e nevoie de consens, e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea, aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice.

Eugen Tomac are și independența, experiența și valorile care definesc pentru poziția de premier”, a declarat Nicușor Dan.