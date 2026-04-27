Mobilizare uriașă în Europa: 18.000 de soldați NATO și Ucraina au început cel mai mare exercițiu militar de anul acesta din Suedia

Circa 18.000 de soldați din 13 țări membre ale NATO și Ucraina au început luni în Suedia cel mai mare exercițiu militar din acest an din țara scandinavă și care va dura două săptămâni.

Soldați din Suedia, Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Germania, Olanda, Canada și Ucraina participă la manevre, care vor fi concentrate în principal în sudul țării și pe insula Gotland de la Marea Baltică.



Exercițiile simulează felul în care trebuie înfruntată o amenințare militară 'gravă' și neașteptată dinspre est.



'În zona noastră imediată, Rusia reprezintă o amenințare semnificativă. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne-a adus la cea mai gravă situație de securitate de la al Doilea Război Mondial încoace, iar amenințarea rusească este cea care ne obligă să ne antrenăm capacitățile defensive', a declarat contraamiralul Jonas Wikstrom într-un comunicat de presă al Forțelor Armate Suedeze.



O parte centrală a exercițiilor se va concentra pe capacitatea Suediei de a transporta și muta trupe și echipamente. Suedia a aderat la NATO acum doi ani.



'Principala diferență față de exercițiile Aurora anterioare este că acum ne vom antrena pe noi planuri operaționale ca aliați', a remarcat Wikstrom.



O altă noutate o reprezintă participarea a 16 operatori de drone ucraineni, care vor împărtăși expertiza Kievului în acest domeniu.



Exercițiile militare sunt programate să se încheie la 13 mai.