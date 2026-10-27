Ninsori la munte și prognoza ANM pentru iarna 2026-2027. Recomandări importante pentru turiști
Ninsori la munte și prognoza ANM / Foto: Facebook Meteoplus
Ninsori la munte și strat consistent de zăpadă. Roxana Bojariu, de la ANM, explică prognoza pentru iarna 2026-2027 și oferă recomandări turiștilor.
Iarna și-a făcut simțită prezența în zonele montane din România, unde ninsorile au depus un strat consistent de zăpadă. Condițiile meteo au afectat circulația rutieră pe unele drumuri de altitudine, iar autoritățile au intervenit pentru menținerea siguranței traficului.
Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că stratul de zăpadă ar putea persista la munte, în special la altitudini ridicate. Totodată, primele estimări pentru iarna 2026-2027 indică posibilitatea unor precipitații mai consistente decât în mod obișnuit în prima parte a sezonului rece.
Prognoza meteo pentru iarna 2026-2027: ce spune climatologul ANM
Potrivit Roxanei Bojariu, temperaturile mai scăzute de la altitudini mari favorizează menținerea stratului de zăpadă deja format. În aceste condiții, există perspective pentru un sezon cu ninsori în numeroase zone montane frecventate de turiști.
Semnalele climatice disponibile indică posibilitatea unor precipitații mai abundente decât media perioadei în prima parte a iernii. La munte, acestea s-ar putea manifesta inclusiv sub formă de ninsoare.
Climatologul atrage însă atenția că prognozele privind precipitațiile sunt mai dificil de realizat pe termen lung decât estimările referitoare la temperaturi. Prin urmare, evoluția vremii va trebui urmărită pe măsură ce apar noi date meteorologice.
Stratul de zăpadă deja acumulat reprezintă un indiciu al condițiilor de iarnă instalate în zonele montane, însă nu garantează că ninsorile vor continua în același ritm pe tot parcursul sezonului.
Transalpina, afectată de ninsori. Cum se circulă pe drumurile montane
Ninsorile din ultimele ore au determinat închiderea circulației pe anumite sectoare ale Transalpinei. Pe Transfăgărășan, echipele de intervenție au acționat cu utilaje dotate cu lame și au împrăștiat material antiderapant pentru a limita efectele condițiilor de iarnă.
Șoferii care intenționează să ajungă în zonele montane sunt sfătuiți să verifice situația drumurilor înainte de plecare și să urmărească informările autorităților.
Condițiile se pot schimba rapid la altitudine, unde ninsoarea, temperaturile scăzute și vizibilitatea redusă pot îngreuna deplasarea.
Recomandările Roxanei Bojariu pentru românii care merg la munte
Pentru cei care plănuiesc excursii în weekend, climatologul ANM recomandă consultarea prognozelor meteo locale și respectarea avertizărilor emise de autorități.
O atenție deosebită trebuie acordată informațiilor furnizate de Salvamont, ai cărui specialiști cunosc particularitățile traseelor și zonele în care condițiile meteorologice pot crea riscuri.
Prognoza generală nu este suficientă pentru planificarea unei drumeții. Informațiile locale pot face diferența în situații în care vremea se schimbă brusc, iar zăpada sau alte fenomene meteorologice îngreunează deplasarea.
Turiștii pot opta pentru vizitarea unor stațiuni și localități montane precum Sinaia și Predeal, însă traseele montane necesită o pregătire atentă și evaluarea condițiilor înainte de plecare.
Cum să te pregătești pentru o excursie la munte în condiții de iarnă
Înainte de a porni la drum, este recomandat să verifici prognoza pentru zona vizată, avertizările meteorologice și eventualele restricții de circulație.
Pentru drumeții, echipamentul trebuie adaptat temperaturilor și condițiilor de pe traseu. Este important să alegi trasee potrivite experienței tale, să respecți indicațiile Salvamont și să renunți la deplasare dacă riscurile sunt prea mari.
În cazul deplasărilor cu mașina, șoferii trebuie să se informeze despre starea carosabilului și să aibă echiparea corespunzătoare condițiilor de iarnă.
Mesajul specialiștilor este clar: muntele poate oferi peisaje spectaculoase în această perioadă, dar siguranța trebuie să rămână prioritară, mai ales în cazul drumețiilor și al deplasărilor pe drumurile de altitudine.
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