Peste 2.100 de sancțiuni aplicate pe autostrăzi în prima jumătate a lunii octombrie

Publicat 17 oct. 2026, 13:05 Sursă Ziua de Constanța

În perioada 5 – 11 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au aplicat 2.154 de sancțiuni contravenționale și au reținut 92 de permise de conducere.

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