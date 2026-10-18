Prețuri carburanți duminică, 18 octombrie: benzina pornește de la 9,89 lei, motorina de la 10,69 lei

Conform datelor Peco Online, duminică, 18 octombrie, cel mai mic preț la benzină din România este de 9,89 lei pe litru, iar pentru motorină, 10,69 lei pe litru. Ambele tarife sunt practicate în județele Bistrița-Năsăud și Mureș.
Stația Petrolium din Năsăud, situată pe strada Grănicerilor, numărul 61, oferă cea mai ieftină benzină la nivel național, cu un tarif de 9,89 lei pe litru. În cazul motorinei, prețul minim este înregistrat la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, aflată pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 2, pe drumul european E60.
Diferențe între orașe
Platforma Peco Online a analizat și tarifele din cinci orașe mari: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Dintre acestea, Timișoara înregistrează cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină.
Benzina costă minimum 10,04 lei pe litru în Timișoara, cu 0,02 lei mai puțin decât în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, unde prețul minim este de 10,06 lei. Pentru motorină, tariful din Timișoara pornește de la 10,83 lei pe litru, urmat de Cluj-Napoca (10,84 lei). În celelalte trei orașe analizate, prețul minim este de 10,86 lei.
Situația se schimbă pentru GPL. Bucureștiul are cel mai mic preț dintre orașele incluse în analiză, respectiv 4,64 lei pe litru. Cluj-Napoca și Constanța urmează cu 4,69 lei, iar Timișoara și Iași înregistrează un tarif minim de 4,71 lei.
Comparație națională
Cele mai mici prețuri identificate la nivel național sunt inferioare celor din marile centre urbane. Tariful de 9,89 lei pentru benzină din Năsăud este cu 0,15 lei mai mic decât cel din Timișoara și cu 0,17 lei sub prețurile minime din celelalte patru orașe analizate.
La fel, prețul de 10,69 lei pentru motorină din Iernut este cu 0,14 lei mai mic decât tariful minim din Timișoara și cu 0,17 lei sub cel din București, Iași și Constanța.
La aceste tarife naționale minime, alimentarea cu 50 de litri de benzină costă 494,50 lei, în timp ce aceeași cantitate de motorină ajunge la 534,50 lei. Diferența dintre prețul minim al benzinei și cel al motorinei este de 0,80 lei pe litru.
Prețurile prezentate de Peco Online reprezintă valorile minime identificate pentru localitățile respective, nu tarifele practicate de toate benzinăriile. Valoriile pot varia în funcție de stația de alimentare și de momentul actualizării datelor.