Primele măsuri pentru calmarea pieței: OMV cumpără țiței din rezervele de urgență
OMV
Grupul energetic OMV a achiziționat aproximativ 56.000 de tone de țiței din rezerva strategică obligatorie, într-o încercare de a reduce presiunile de pe piață, a anunțat luni Ministerul Economiei din Austria.
Decizia vine în contextul unor fluctuații puternice ale prețurilor la petrol. În luna martie, Agenția Internațională pentru Energie a hotărât eliberarea a circa 400 de milioane de barili de țiței din rezervele sale, pentru a limita scumpirile generate de conflictul din Orientul Mijlociu.
Aceasta reprezintă cea de-a șasea intervenție de acest tip și, totodată, cea mai amplă operațiune de până acum realizată de instituție.
Grupul OMV are o prezență semnificativă și în România, prin intermediul OMV Petrom. Statul român este acționar în cadrul companiei, prin Ministerul Energiei, care deține peste 20% din participații.
