Tragedie aviatică în Franța: 11 persoane au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni

Publicat 28 iun. 2026, 16:33 Sursă Realitatea.net

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică în localitatea Tomblaine, în apropiere de orașul Nancy, din estul Franței. Toate cele 11 persoane aflate la bordul aeronavei și-au pierdut viața. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

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