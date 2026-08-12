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Actualitate· 1 min citire
Dosar penal pentru un bărbat din Cluj care ar fi chinuit zile întregi un șobolan
Șobolan
Publicat12 aug. 2026, 14:22
SursăRealitatea.net
Un bărbat din Florești, județul Cluj, este cercetat penal după ce ar fi ținut zile întregi un șobolan într-o găleată cu apă, pentru a vedea cât timp poate rezista animalul. Imaginile au fost publicate pe Facebook, iar polițiștii s-au autosesizat după apariția înregistrării.
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