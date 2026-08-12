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Dosar penal pentru un bărbat din Cluj care ar fi chinuit zile întregi un șobolan

Șobolan

Șobolan

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat12 aug. 2026, 14:22
SursăRealitatea.net

Un bărbat din Florești, județul Cluj, este cercetat penal după ce ar fi ținut zile întregi un șobolan într-o găleată cu apă, pentru a vedea cât timp poate rezista animalul. Imaginile au fost publicate pe Facebook, iar polițiștii s-au autosesizat după apariția înregistrării.

Șobolanul ar fi fost ținut în apă mai bine de două zile

În filmarea apărută în mediul online, animalul poate fi văzut într-o găleată plină cu apă. Bărbatul spune că șobolanul înota de mai bine de două zile și că adăuga periodic apă în recipient.

Acesta ar fi afirmat că intenționa să continue așa-zisul „experiment” pentru a vedea cât timp mai poate rezista animalul. În aceeași înregistrare, bărbatul susține că un alt șobolan s-ar fi înecat deja în găleată, conform Ziarul de Cluj.

Poliția s-a autosesizat după apariția imaginilor

După ce filmarea a ajuns în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au reușit să îl identifice pe bărbat.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuire a animalelor, faptă prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Pe numele său a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

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