Dosar penal pentru un bărbat din Cluj care ar fi chinuit zile întregi un șobolan

Publicat 12 aug. 2026, 14:22 Sursă Realitatea.net

Un bărbat din Florești, județul Cluj, este cercetat penal după ce ar fi ținut zile întregi un șobolan într-o găleată cu apă, pentru a vedea cât timp poate rezista animalul. Imaginile au fost publicate pe Facebook, iar polițiștii s-au autosesizat după apariția înregistrării.

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