Trei deținuți de la Penitenciarul Gherla, trimiși în judecată după o bătaie în curtea închisorii

Trei bărbați aflați în detenție la Penitenciarul Gherla vor fi judecați pentru loviri sau alte violențe, după ce ar fi agresat un coleg de celulă în curtea unității de detenție. Judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Gherla a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus, luni, 27 aprilie 2026, începerea judecății.

Incidentul a avut loc pe 10 mai 2022, între orele 10:30 și 11:00, în timpul programului de plimbare. Mai mulți deținuți din camera E7.25 se aflau în curtea penitenciarului, moment în care între o parte dintre aceștia a izbucnit un conflict. Potrivit actului de acuzare, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnii în zona capului și a corpului de către cei trei inculpați.

Anchetatorii susțin că unul dintre inculpați ar fi folosit și un ciob provenit dintr-o cană pentru a-l tăia pe deținutul agresat la antebrațul stâng. Certificatul medico-legal eliberat după incident a confirmat existența unor leziuni traumatice, care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.

În fața anchetatorilor, cei trei inculpați au avut poziții diferite. Unul a recunoscut că a lovit victima, dar a susținut că aceasta îl agresa. Un altul a negat implicarea, afirmând că a cerut intervenția gardienilor, iar al treilea a declarat că a acționat în autoapărare.

În dosar apare și o scrisoare trimisă în octombrie 2023 de unul dintre inculpați persoanei vătămate, prin care își cerea iertare pentru cele întâmplate. De asemenea, comisia de disciplină a penitenciarului a constatat existența incidentului.

Cei trei inculpați sunt acuzați de loviri sau alte violențe, cu circumstanța agravantă că fapta ar fi fost comisă de trei persoane împreună. Decizia de începere a judecății poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.