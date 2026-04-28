Trump cere demiterea lui Jimmy Kimmel după o glumă despre Prima Doamnă: „A depășit limita”

Președintele Donald Trump a cerut public concedierea prezentatorului Jimmy Kimmel, acuzându-l de „incitare josnică la violență” după o glumă făcută în cadrul emisiunii sale.

Șeful de la Casa Albă a solicitat postului ABC și companiei Disney să ia măsuri imediate, afirmând că prezentatorul a depășit limitele acceptabile ale discursului public.

Disputa a pornit după ce Kimmel a făcut o remarcă la adresa Primei Doamne, Melania Trump, sugerând într-un ton satiric că aceasta „are aura unei văduve în devenire”. Comentariul a fost interpretat de Trump drept ofensator și provocator.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa, liderul american a criticat dur emisiunea și audiențele acesteia, susținând că prezentatorul „nu este deloc amuzant” și că ar fi făcut afirmații „șocante”.

Advertising

„Jimmy Kimmel trebuie concediat imediat de Disney şi ABC”, a transmis Trump, adăugând că situația a fost agravată de contextul unor evenimente recente de securitate din apropierea Casei Albe.

În replică, Jimmy Kimmel a respins acuzațiile, susținând că afirmațiile sale au fost interpretate greșit și că nu a avut nicio intenție de a incita la violență. El a subliniat că susține respingerea discursului bazat pe ură, dar a ironizat totodată reacția politică generată de glumă.

În același context, Melania Trump a criticat la rândul ei comentariile realizatorului TV, acuzându-l de promovarea retoricii agresive în spațiul public.