Furtunile și ploile pun stăpânire pe mare parte din țară. Vezi HARTA
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Ploile torentiale si vantul puternic vor crea si azi probleme in care mai mare parte a țării. În doar cateva ore intra in vigoare un nou cod galben de fenomene meteo extreme.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ ce vizează mai multe județe din țară.
Potrivit ANM, în intervalul 6 iunie, ora 12.00 – 6 iunie, ora 23.00 în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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