Vreme rece și ploi, de luni. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 12 octombrie - 9 noiembrie. Potrivit specialiștilor, vremea se răcește de zilele viitoare, astfel că pe tot parcursul perioadei vom avea parte de temperaturi apropiate de cele normale datei din calendar.
Săptămâna 12 – 19 octombrie
Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, iar în cele vestice și nord-vestice va fi deficitar.
Săptămâna 19 – 26 octombrie
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.
Săptămâna 2 – 9 noiembrie
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.