Ajutor de stat pentru pensionari: tranșa din decembrie 2026, între 300 și 500 de lei

Pensionarii din România cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar de stat, între 300 și 500 de lei, conform Ordonanței de Urgență nr. 23/2026.
Măsura se aplică atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, în condițiile prevăzute de actul normativ. Ajutorul este acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unor cereri, iar plata este suportată de la bugetul de stat prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.
Valoarea ajutorului în funcție de venit
Suma primită variază în funcție de venitul lunar cumulat al beneficiarului. Cei mai mulți bani îi primesc pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, pentru care tranșa din decembrie este de 500 de lei.
Până la 1.500 de lei inclusiv: 500 de lei;
Între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv: 400 de lei;
Între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv: 300 de lei.
Ajutorul total pentru anul 2026 ajunge la 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit, fiind împărțit în două tranșe egale plătite în mai și decembrie.
Calculul eligibilității
Pentru stabilirea dreptului la plata din decembrie, se iau în calcul veniturile din pensii cuvenite pentru luna noiembrie 2026. În cumul intră pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari.
Diferențele de drepturi bănești plătite în noiembrie, dar care se referă la perioade anterioare, nu sunt incluse în calcul. Pentru pensia de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte, suma fiind plătită integral chiar și dacă venitul din pensie a fost acordat doar pentru o parte din lună.
Condiții de domiciliu
Sprijinul financiar este destinat exclusiv pensionarilor care au domiciliul în România și se află în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Persoanele cu domiciliul, reședința obișnuită sau locul de ședere în străinătate nu beneficiază de acest ajutor.
Sumele acordate nu pot fi poprite și nu sunt luate în calcul la stabilirea plafoanelor pentru alte forme de sprijin social, inclusiv plafonul utilizat pentru programul de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Guvernul justifică măsura prin necesitatea sprijinirii pensionarilor cu venituri mici, în contextul creșterii prețurilor și al scăderii puterii de cumpărare.