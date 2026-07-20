Bătaie pe Programul Rabla 2026. O categorie de vehicule a rămas fără fonduri în doar 9 minute

Interes uriaș pentru Programul Rabla Auto 2026 chiar din primele minute de la deschiderea înscrierilor. Mii de români au intrat simultan pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu pentru a solicita finanțare, iar categoria destinată motocicletelor a rămas fără buget în numai nouă minute. În prima oră au fost depuse peste 11.000 de dosare.

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