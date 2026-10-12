Calea ferată Cluj-Oradea: Progresul pe primele loturi atinge 77%, deschidere estimată în 2027

Stadiul fizic al proiectului de electrificare a liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor a ajuns la 77% pe primele două loturi, conform datelor CFR. Deschiderea traficului este estimată pentru începutul anului 2027.
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat recent stadiul avansat al lucrărilor pentru electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Pe loturile 1 și 2, progresul s-a ridicat la 77%, fiind cele mai avansate din cadrul întregului proiect.
Asociația Pro-Infrastructura a publicat imagini aeriene cu șantierul, subliniind că pe primele două loturi progresul se apropie de 80%. Potrivit asociației, deschiderea circulației la începutul anului 2027 necesită doar „voință și puțină muncă birocratică din partea Ministerului Transporturilor și CFR”.
După finalizarea modernizării, trenurile de călători vor putea atinge viteze de până la 160 km/h, iar cele de marfă până la 120 km/h. Obiectivele proiectului includ creșterea siguranței și a capacității de circulație, precum și îmbunătățirea legăturilor feroviare din nord-vestul României cu rețeaua europeană prin stația Episcopia Bihor.
Lucrările cuprind refacerea platformei feroviare, modernizarea liniilor și a sistemelor de colectare și evacuare a apelor, intervenții la poduri, podețe și tuneluri. Se intervine și asupra stațiilor, peroanelor și clădirilor feroviare, completat cu electrificarea traseului și modernizarea instalațiilor de semnalizare, telecomunicații și alimentare cu energie, conform specificului fiecărui lot.