Economie· 1 min citire

Clujul va fi reprezentat la Săptămâna Verde de la Berlin

Clujul va fi reprezentat la Săptămâna Verde de la Berlin

Clujul va fi reprezentat la Săptămâna Verde de la Berlin

Scris de A L Publicat: 16 ian. 2020, 12:13

Săptămâna Verde „Grüne Woche” de la Berlin

Consiliul Județean Cluj va fi prezent în perioada 17-26 ianuarie la Expoziția Internațională Săptămâna Verde „Grüne Woche” de la Berlin.

În cadrul prestigiosului târg internațional de profil, acesta va fi reprezentat de Asociația Produs de Cluj, entitate care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean. Va fi a cincea prezență clujeană la cel mai mare eveniment expozițional din lume dedicat agriculturii și industriei alimentare.


Prezența la cea mai mare expoziție mondială din domeniul agriculturii și industriei alimentare este necesară și benefică atât pentru a promova județul Cluj și potențialul său, cât și pentru a contribui la extinderea contactelor cu producătorii din alte zone.


La târgul de la Berlin sunt așteptați aproximativ 1.700 de expozanți din 70 de țări. Aceștia vor prezenta delicii culinare, de la fructe și legume până la specialități alimentare elaborate, precum și noile tendințe din domeniul agriculturii și industriei alimentare bazate pe ecologie. În cadrul evenimentului vor avea loc seminarii și conferințe pe teme bazate pe specificul târgului, cu accent pe alimentația ecologică și bioenergie și pe cultivarea durabilă a semințelor și alimentelor. La ediția din 2019 Expoziția Internațională Săptămâna Verde ,,Grüne Woche” de la Berlin a înregistrat peste 400.000 de vizitatori unici.

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