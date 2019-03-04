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Economie· 1 min citire
Hackthon la Cluj, în 9 și 10 martie
4 mar. 2019, 22:25
hanckathon
Articol scris de Scris de Claudiu Padurean
Zeci de tineri specialiști în IT sunt așteptați la un maraton de programare care va dura 24 de ore. Hackathonul va avea loc în cadrul evenimentului intitulat Cluj Innovation Labs.Unii dintre tinerii programatori vor încerca să obțină finanțare pentru ideile lor din domeniul tehnologic. Evenimentul va avea loc la ClujHub din magazinul Central. Programatorii sunt tineri pasionați de tehnologie care încearcă să propună soluții inovatoare la o serie de probleme cu care se confruntă comunitatea. Cluj Innovation Labs este un program de pre-accelerare pentru start-up-uri din domeniul tehnologic.
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