Noi tehnologii pentru viticultura viitorului - Dronele care îi vor ajuta pe fermieri

Viticultorii din Transilvania au la dispoziție noi tehnologii pentru o agricultură mai ecologică și mai productivă. Acest tehnologii includ utilizarea dronelor pentru depistarea unor zone afectate de boli din podgorii sau pentru aplicarea unor tratamente. Noile tehnologii sunt disponibile în cadrul unui parteneriat între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, firmele tehnologice, autorități publice și ferme viticole. Funcționarea acestui parteneriat depinde însă de capacitatea de a atrage fondurile europene necesare dezvoltării fermelor.
Agricultura performantă devine tot mai tehnologizată, iar noile instrumente, inclusiv dronele, au ajuns la îndemâna fermierilor din Transilvania. Ei pot obține astfel de dispozitive prin intermediul unui consorțiu de cercetare destinat viticulturii ecologice. Aceste dispozitive nu sunt un moft, ci o necesitate, spune decanul Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, profesorul Roxana Vidican.
Astfel de dispozitive sunt scumpe, însă fermierii și le-ar putea permite, cu ajutorul fondurilor europene, este de părere inginerul Vasile Moga, de la Direcția Agricolă Bistrița-Năsăud.
Unele ferme viticole ar putea fi dotate cu drone și software prin intermediul unui proiect finanțat prin programul Orizont 2020. Altele ar putea să își cumpere sistemele tehnologice prin intermediul programelor destinate relansării exploatațiilor viticole.