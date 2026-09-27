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Economie· 1 min citire
Rovinieta se schimbă de la 1 octombrie. Tarife diferite după norma de poluare
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Șoferii vor plăti rovinieta în funcție de norma Euro a mașinii, iar taxele separate pentru unele poduri peste Dunăre vor fi eliminate.
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