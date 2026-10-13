Salariile pierd teren în fața inflației. Venitul mediu net a scăzut în august

Puterea de cumpărare a românilor stagnează, deși veniturile sunt mai mari decât în urmă cu un an
Câștigul salarial mediu net din România a coborât în august 2026 la 5.688 de lei, cu 132 de lei, respectiv 2,3%, sub nivelul din iulie. Și salariul mediu brut a scăzut, ajungând la 9.497 de lei, cu 2,2% mai puțin față de luna precedentă, potrivit realitatea.net.
Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut nominal cu 5,6%. Totuși, datele INS arată că această majorare a fost aproape anulată de inflație. Indicele câștigului salarial real a fost de 99,5%, ceea ce indică o ușoară diminuare a puterii de cumpărare față de aceeași perioadă a anului trecut.
Diferențe mari între sectoare
Cele mai ridicate salarii nete s-au înregistrat în programare și consultanță IT, unde media a ajuns la 13.010 lei, urmate de extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 11.760 de lei. La polul opus, cele mai mici venituri au fost raportate în alte activități de servicii, cu 2.985 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 2.998 de lei.