Economie· 2 min citire

Unde se "scurg" banii contribuabililor? În lucrări publice fictive sau supraevaluate!

Unde se "scurg" banii contribuabililor? În lucrări publice fictive sau supraevaluate!

Unde se "scurg" banii contribuabililor? În lucrări publice fictive sau supraevaluate!

Scris de A L Publicat: 21 ian. 2020, 08:46

Decontarea de bani pentru lucrări inexistente pare să fie literă de lege pentru cei care ajung la visteria țării.

Decontarea de bani pentru lucrări inexistente pare să fie literă de lege pentru cei care ajung la visteria țării. Ministrul Ion Ştefan a declarat că, doar în ultima săptămă au fost găsite în neregulă lucrări în valoare de 53 de milioane de lei din programele PNDL 1 şi PNDL 2, suma fiind retrasă de la plată.

Ministrul Ion Ştefan a declarat luni că în urma controalelor efectuate de Corpul de control al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi de reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii, în perioada 7-18 ianuarie, au fost găsite în neregulă lucrări în valoare de 53 de milioane de lei din programele PNDL 1 şi PNDL 2, suma fiind retrasă de la plată.

El a prezentat, în cadrul şedinţei de guvern, o informare pe această temă.

"În perioada 7-18 ianuarie, Ministerul Lucrărilor Publice a continuat controalele în teritoriu, au fost vizate 1.554 de solicitări în valoare de aproximativ 900 de milioane de lei. În urma controlului efectuat de Corpul de control, au fost verificate 139 de UAT-uri din judeţe, valoarea decontărilor solicitate de acestea a fost de 320 de milioane de lei. În urma controalelor au fost găsite în neregulă 19 solicitări neconforme, cu o valoare de 10 milioane de lei ", a declarat Ion Ştefan.

Ministrul a adăugat că, tot în aceeaşi perioadă, au fost verificate de inspectorii ISC în întreaga ţară 1.497 de solicitări de plată pe PNDL 1 şi PNDL 2.Citește continuarea pe realitatea.net.

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