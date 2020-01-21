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Economie· 2 min citire
Unde se "scurg" banii contribuabililor? În lucrări publice fictive sau supraevaluate!
Unde se "scurg" banii contribuabililor? În lucrări publice fictive sau supraevaluate!
Decontarea de bani pentru lucrări inexistente pare să fie literă de lege pentru cei care ajung la visteria țării.
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