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Ambasadorul SUA răspunde acuzațiilor privind căderea Guvernului Bolojan: „Democrația poate fi complecată”

Ambasadorul SUA

Ambasadorul SUA

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 20:04

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a reacționat luni la informațiile privind o presupusă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan.

Diplomatul a declarat, la Constanța, că România trebuie să își rezolve singură problemele politice și că Statele Unite au încredere în democrația românească.

Mesajul ambasadorului SUA

„Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură. Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa”, a spus Darryl Nirenberg. El a adăugat că democrația este „de departe” cel mai bun sistem pe care îl avem.

Declarația vine după un articol al Wall Street Journal despre ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Potrivit relatării, aceasta ar fi sugerat, la o cină desfășurată în martie la Atena, că americanii ar fi putut contribui la căderea Guvernului Bolojan. Avocatul diplomatei a contestat însă modul în care a fost prezentată discuția.

Întâlnirile cu politicienii români

Subiectul a fost legat și de întâlnirile pe care Guilfoyle le-a avut cu politicieni români. Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan au negat că discuțiile ar fi vizat schimbarea Guvernului, susținând că tema principală a fost Coridorul Vertical de gaze.

Scandalul a apărut în contextul schimbărilor politice de la București și al disputelor privind viitorul Guvernului României.

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