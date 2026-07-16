Politica· 1 min citire

Armata iraniană anunţă că a vizat instalaţii militare americane în Iordania

Război Iran - SUA

Război Iran - SUA

Scris deStoica Marian
Publicat16 iul. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net

Forţele armate iraniene au vizat un radar.

Armata iraniană a anunţat joi dimineaţă că a vizat instalaţii militare americane din Iordania cu ajutorul unor drone, potrivit televiziunii de stat, după ce Statele Unite au efectuat noi lovituri în Iran, notează AFP.

Forţele armate iraniene au vizat un radar, 'sisteme de comunicaţii şi instalaţii de stocare a combustibilului ale armatei americane de la baza aeriană Al-Azraq din Iordania, cu ajutorul unor drone de atac', potrivit unui comunicat transmis de televiziunea de stat.

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