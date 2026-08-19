Comisia Europeană a respins proiectul salarizării. Discuții urgente la Cotroceni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 18:57

O nouă rundă de discuții are loc la Palatul Cotroceni în contextul problemelor întâmpinate de proiectul noii legi a salarizării. Comisia Europeană a transmis observații privind forma actuală a actului normativ, iar autoritățile române încearcă să găsească o variantă care să respecte cerințele asumate prin PNRR.

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