Clujean reținut într-un dosar de amenințări transmise pe o rețea socială

Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat cercetat după un incident petrecut la începutul lunii septembrie.
Un bărbat de 39 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de amenințare, după o anchetă desfășurată de polițiștii Secției 1. Potrivit informațiilor comunicate de poliție, cazul are legătură cu mesaje sau afirmații amenințătoare transmise în timpul unei sesiuni live pe o rețea socială, la adresa unui tânăr de 27 de ani.
Ancheta vizează un incident din 4 septembrie
Incidentul cercetat ar fi avut loc în noaptea de 4 septembrie, în jurul orei 01:00, în zona unei benzinării din Cluj-Napoca. După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea suspectului la 1 octombrie.
Dosarul urmează procedura penală, iar măsurile care pot fi luate mai departe depind de evaluarea procurorului și, dacă va fi cazul, a instanței. Informațiile publicate descriu acuzații aflate în curs de investigare, nu o stabilire definitivă a vinovăției.
Cercetările urmăresc clarificarea completă a contextului și a probelor digitale.