Emil Boc propune teste de cunoștințe de bază pentru muncitorii din afara UE: „Nu vreau să fiu extremist, dar devin o problemă în orașul meu”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 2 oct. 2026, 15:06

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că statul ar trebui să ia în calcul teste de cunoștințe de bază pentru muncitorii străini din afara Uniunii Europene, „până nu e prea târziu”. Fostul premier a vorbit vineri, la o dezbatere organizată de Partidul Popular European (PPE) la București. Boc a afirmat că, în Cluj-Napoca, muncitorii din țări din afara UE nu înțeleg mentalitatea românească și au devenit „o problemă”. „Nu vreau să fiu extremist, dar muncitorii non-UE devin o problemă în orașul meu”, a declarat primarul.

Distribuie articolul