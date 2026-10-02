Emil Boc propune teste de cunoștințe de bază pentru muncitorii din afara UE: „Nu vreau să fiu extremist, dar devin o problemă în orașul meu”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că statul ar trebui să ia în calcul teste de cunoștințe de bază pentru muncitorii străini din afara Uniunii Europene, „până nu e prea târziu”. Fostul premier a vorbit vineri, la o dezbatere organizată de Partidul Popular European (PPE) la București.
Boc a afirmat că, în Cluj-Napoca, muncitorii din țări din afara UE nu înțeleg mentalitatea românească și au devenit „o problemă”.
„Nu vreau să fiu extremist, dar muncitorii non-UE devin o problemă în orașul meu”, a declarat primarul.
„Legat de muncitori, trebuie să avem o discuție serioasă în România. Am mai mult 20.000 de oameni în orașul meu proveniți din orașe non-UE și asta devine o problemă. Ei habar n-au despre limba (română), despre cultură, nu înțeleg nimic despre cultura noastră și despre comportamentul nostru și devin o problemă în comunitate”, a afirmat primarul, la o dezbatere despre fondurile de coeziune.
El a spus că pe de-o parte ar trebui impuse anumite teste de bază care să garanteze o minimă înțelegere de către muncitorii români a limbii române și a specificului cultural național, în paralel cu un efort de a-i aduce înapoi în țară pe românii care au plecat la muncă în străinătate.
„Pentru a proteja viitorul comunităților noastre și pentru a preveni nemulțumirile politice, trebuie să stabilim reguli clare pentru oamenii care vin în țara noastră să muncească. Sunt bine-veniți, dar cu un test de bază, cu limbă (română) de bază, integrare de bază, respectarea regulilor de bază din țară, altfel va deveni o problemă uriașă care va afecta calitatea vieții oamenilor. Trebuie să luăm asta în calcul foarte serios acum, până nu este prea târziu”, a arătat Emil Boc.
„Trebuie să ne concentrăm eforturile pe a ne aduce înapoi oamenii care muncesc în alte țări și să-i integrăm pe creștinii din Europa care ne înțeleg mai bine mentalitatea și cultura”, a continuat acesta.
Liberalul a spus că nu este extremist, dar trebuie să spună lucrurilor pe nume.
„Nu vreau să fiu extremist, dar dacă nu spui clar ce se întâmplă în societate o să pierdem pe nivel local. Vă spun de la firul ierbii ce se întâmplă, nu din statistici. Se întâmplă chiar acum”, a afirmat Boc, în legătură cu forța de muncă care a venit în Cluj-Napoca din țări din afara Europei.