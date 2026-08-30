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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz visează la Cotroceni? Planul liderului USR pentru 2030
Dominic Fritz
Publicat30 aug. 2026, 07:13
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz are de gând să candideze pentru fotoliul de președinte, în 2030! Dezvăluirea a fost făcută chiar de unul dintre oamenii săi, deputatul USR Cezar Drăgoescu, chiar aici în platoul emisiunii "Tunurile pe politicieni".
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