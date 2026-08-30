Politica· 1 min citire

George Simion: "Alegerile anticipate sunt singura șansă pentru stabilitate"

George Simion

George Simion

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat30 aug. 2026, 07:58
Actualizat30 aug. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS

Mesaj postat de liderul AUR George Simion. Alegerile anticipate sunt singura șansă pentru stabilitate. Un guvern pentru patru ani și predictibilitate, a scris acesta pe Facebook.

Mesajul vine după ce ieri liderii AUR s-au reunit în ședință de urgență la Orșova pentru a pune la punct strategia partidului înainte de formarea noului Guvern. La ședință a participat și conducerea centrală a formațiunii, dar și liderii din țară.

Liderii AUR au anunțat deja că nu vor vota un Guvern din care nu fac parte și susțin că România are nevoie de un Executiv care să implementeze măsuri care să redreseze economia.

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