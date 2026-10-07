Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea Guvernului

Publicat 7 oct. 2026, 10:29 Sursă realitatea.net

Premierul desemnat a început conturarea programului de guvernare și a viitoarei echipe guvernamentale, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Primele negocieri cu partidele parlamentare sunt așteptate să înceapă miercuri, în cadrul unor întâlniri cu reprezentanții PSD și PNL.

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