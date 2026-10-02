Tânăr amenințat cu cuțitul de un copil de 12 ani într-un mall din Cluj

Minorul i-ar fi cerut unui tânăr de 18 ani suma de 5 lei, iar după refuz ar fi scos un cuțit și i-ar fi amenințat și pe prietenii acestuia.
Un incident grav a avut loc într-un centru comercial din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca. Un tânăr de 18 ani, aflat la o cafenea împreună cu doi prieteni, ar fi fost abordat de un copil de 12 ani, care i-a cerut bani. După ce tânărul a refuzat, minorul ar fi scos un cuțit de tip karambit și l-ar fi amenințat.
Potrivit martorilor, după revenirea celor doi prieteni la masă, copilul ar fi îndreptat cuțitul și spre aceștia. În timpul altercației, unul dintre tineri a fost rănit ușor la un deget și a reușit să-i ia arma albă minorului, aruncând-o într-un coș de gunoi.
Minorul a revenit pentru a-și recupera cuțitul
Copilul a plecat de la fața locului, dar s-ar fi întors după aproximativ cinci minute pentru a-și recupera cuțitul. Între timp, polițiștii fuseseră alertați prin 112 și au început căutările.
Minorul, domiciliat în Cluj-Napoca, a fost identificat și dus la sediul Poliției, unde a fost amprentat și fotografiat. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și luarea măsurilor legale.