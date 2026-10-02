Tânăr amenințat cu cuțitul de un copil de 12 ani într-un mall din Cluj

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 2 oct. 2026, 11:08

Minorul i-ar fi cerut unui tânăr de 18 ani suma de 5 lei, iar după refuz ar fi scos un cuțit și i-ar fi amenințat și pe prietenii acestuia.

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