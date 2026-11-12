Cod galben de inundații în Cluj: viituri rapide pe Someșul Mic, Crișul Repede și Arieș

Publicat 12 nov. 2026, 12:32 Sursă Știri de Cluj

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod galben de inundații pentru județul Cluj, valabil de joi, 12 noiembrie, la ora 6:00, până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00. Hidrologii avertizează că ploile prognozate pot provoca viituri rapide pe Someșul Mic, Crișul Repede și Arieș.

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