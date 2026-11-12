Cod galben de inundații în Cluj: viituri rapide pe Someșul Mic, Crișul Repede și Arieș

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod galben de inundații pentru județul Cluj, valabil de joi, 12 noiembrie, la ora 6:00, până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00. Hidrologii avertizează că ploile prognozate pot provoca viituri rapide pe Someșul Mic, Crișul Repede și Arieș.
Avertizarea hidrologică acoperă un interval de 30 de ore, inclusiv noaptea de joi spre vineri. Hidrologii precizează că scurgerile importante pe versanți, torenți și pâraie pot duce la inundații locale și la depășirea cotelor de atenție pe anumite cursuri de apă.
Deși codul galben vizează oficial trei bazine hidrografice majore din județ, INHGA subliniază că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenții mai mici ai râurilor marcate pe harta de avertizare. Risc similar există și pentru cursurile de apă necadastrate, unde nivelul apei poate crește brusc.
Extinderea avertizării în vestul țării
Codul galben de inundații nu se limitează la județul Cluj. În același interval de timp, avertizarea este valabilă și pentru râuri din alte șapte județe: Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Sibiu, Timiș și Caraș-Severin.
Cota de atenție reprezintă primul prag din sistemul de avertizare hidrologică, situat înaintea cotei de inundație și a celei de pericol. Atingerea acestui nivel nu implică automat apariția inundațiilor, dar obligă autoritățile să monitorizeze permanent evoluția debitelor.
Avertizarea a fost transmisă Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Administrației Naționale „Apele Române” și administrațiilor bazinale de apă Someș-Tisa, Crișuri, Mureș și Banat. INHGA va actualiza prognoza în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.