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Accident grav în Cluj-Napoca: o șoferiță a lovit un gard și un copac

FOTO: stiridecluj.ro

FOTO: stiridecluj.ro

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 8 iul. 2026, 08:30

Un accident rutier grav s-a produs azi dimineață, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din Cluj-Napoca.

În incident a fost implicat un singur autoturism, condus de o femeie în vârstă de 54 de ani, din municipiu. Potrivit primelor cercetări, aceasta se deplasa spre centrul orașului când, din motive care urmează să fie stabilite, a pierdut controlul asupra direcției de mers.

Mașina a intrat mai întâi într-un gard metalic, iar apoi s-a izbit de un copac. În urma impactului puternic, conducătoarea auto a rămas încarcerată și a suferit mai multe traumatisme. Pompierii au intervenit cu două autospeciale dotate cu echipamente de descarcerare, fiind sprijiniți de un echipaj SMURD. Femeia era conștientă și cooperantă, însă nu a putut ieși singură din autoturism, potrivit stiridecluj.ro

După ce a fost extrasă în siguranță, victima a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

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