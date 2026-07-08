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Accident grav în Cluj-Napoca: o șoferiță a lovit un gard și un copac
FOTO: stiridecluj.ro
Un accident rutier grav s-a produs azi dimineață, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din Cluj-Napoca.
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