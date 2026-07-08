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Accident la Podul Calvaria din Cluj: un tramvai a intrat într-un TIR. Imagini uluitoare

Accident tramvai Cluj / Foto: Facebook INFO TRAFIC jud. CLUJ

Accident tramvai Cluj / Foto: Facebook INFO TRAFIC jud. CLUJ

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat8 iul. 2026, 09:24
Actualizat8 iul. 2026, 09:28
SursăRealitatea.Net

Un accident în care au fost implicate un tramvai și un TIR s-a produs miercuri dimineață în zona Podului Calvaria din Cluj-Napoca. În urma impactului, circulația a fost îngreunată, șoferii fiind sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineață în zona Podului Calvaria din Cluj-Napoca. Din primele informații, un tramvai a intrat în coliziune cu un TIR.

În urma impactului, traficul în zonă a fost serios afectat, circulația desfășurându-se cu dificultate. Șoferii au fost, astfel, îndemnați să evite perimetrul și să aleagă rute alternative pentru a evita blocajele.

Până la această oră, autoritățile nu au transmis informații oficiale privind cauzele producerii accidentului și nici dacă există persoane rănite.

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