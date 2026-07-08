Advertising
Social· 1 min citire
Accident la Podul Calvaria din Cluj: un tramvai a intrat într-un TIR. Imagini uluitoare
Accident tramvai Cluj / Foto: Facebook INFO TRAFIC jud. CLUJ
Publicat8 iul. 2026, 09:24
Actualizat8 iul. 2026, 09:28
SursăRealitatea.Net
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un TIR s-a produs miercuri dimineață în zona Podului Calvaria din Cluj-Napoca. În urma impactului, circulația a fost îngreunată, șoferii fiind sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:18Ministerul Apărării caută să angajeze 7.000 de soldați. Se promite salariu din prima zi
- 10:17Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Doar 7 elevi din țară au media 10: este cel mai slab rezultat din ultimii 13 ani
- 08:40Un an de la crima care a îngrozit România. Emil Gânj e încă de negăsit: familia Andei trăiește sub protecția poliției
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News