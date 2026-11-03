Accident pe centura Clujului: un tânăr de 21 de ani a intrat cu mașina în șanț

Un șofer de 21 de ani din Cluj-Napoca a ieșit marți, 3 noiembrie, de pe carosabil și a intrat cu mașina în șanț, pe centura Vâlcele-Apahida. Tânărul a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Evenimentul s-a produs în jurul orei 9:50, pe DN VOCNE (Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca Nord-Est), pe segmentul cunoscut ca centura Vâlcele-Apahida. În accident a fost implicat un singur autoturism, potrivit stiridecluj.ro.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, din primele verificări reiese că bărbatul conducea spre municipiul Cluj-Napoca atunci când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț.
În urma impactului, conducătorul auto a necesitat îngrijiri medicale. Autoritățile nu au oferit, până acum, detalii despre natura rănilor sau despre gravitatea acestora.
Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, aparatul neindicând prezența alcoolului în aerul expirat.
Cercetările continuă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și dacă au contat alți factori în pierderea controlului vehiculului.