Accident pe centura Clujului: un tânăr de 21 de ani a intrat cu mașina în șanț

Publicat 3 nov. 2026, 13:01 Sursă Știri de Cluj

Un șofer de 21 de ani din Cluj-Napoca a ieșit marți, 3 noiembrie, de pe carosabil și a intrat cu mașina în șanț, pe centura Vâlcele-Apahida. Tânărul a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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