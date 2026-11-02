Doi tineri, cetățeni străini, arestați preventiv pentru tentativă de furt calificat în Cluj-Napoca

Publicat 2 nov. 2026, 09:47 Sursă Actual de Cluj

Doi tineri, cetățeni străini, în vârstă de 26 și 27 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au încercat să fure dintr-o locuință din Cluj-Napoca.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tentativa furt