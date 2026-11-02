Doi tineri, cetățeni străini, arestați preventiv pentru tentativă de furt calificat în Cluj-Napoca

Doi tineri, cetățeni străini, în vârstă de 26 și 27 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au încercat să fure dintr-o locuință din Cluj-Napoca.
Măsura a fost dispusă vineri, 31 octombrie, de magistrații instanței, în urma prezentării celor doi suspectați.
Potrivit Secției 3 Poliție Cluj-Napoca, fapta s-a petrecut duminică, 26 octombrie, în jurul orei 11:20. Cei doi bărbați ar fi pătruns într-un imobil de pe strada Speranței, escaladând și forțând un geam de la parter.
În interiorul locuinței, tinerii au fost surprinși de fiul minor al proprietarilor. Aceștia au părăsit rapid casa, fără să sustragă bunuri. Forțarea geamului și pătrunderea în imobil au generat un prejudiciu estimat la aproximativ 1.000 de lei.
Pe 30 octombrie, polițiștii i-au depistat pe cei doi suspectați în municipiu. Aceștia aveau asupra lor bunuri folosite în activitatea infracțională și au fost conduși la sediul Secției 3 Poliție.
Față de ei s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând ca tinerii să fie depuși într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă. A doua zi, instanța a confirmat arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.