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Accident rutier în Dej: autobuz și autoutilitară s-au ciocnit, un bărbat a ajuns la spital

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 31 aug. 2026, 08:37

Impact dimineața devreme pe strada Bistriței. Salvatorii au intervenit de urgență

Accidentul a avut loc în jurul orei 06:20. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, alături de o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit ISU Cluj, în impact au fost implicate o autoutilitară și un autobuz. O singură persoană a necesitat îngrijiri medicale: un bărbat aflat în autoutilitară. Acesta a fost găsit conștient și cooperant. Echipajul SAJ l-a transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Din informațiile comunicate de salvatori nu rezultă că alte persoane ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale. Intervenția s-a desfășurat rapid, iar bărbatul rănit a fost preluat de urgență pentru a primi asistență medicală adecvată.

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