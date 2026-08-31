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Accident rutier în Dej: autobuz și autoutilitară s-au ciocnit, un bărbat a ajuns la spital
FOTO: Arhivă
Impact dimineața devreme pe strada Bistriței. Salvatorii au intervenit de urgență
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