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Bilanț dramatic după viiturile din Nepal și China: cel puțin 919 morți și aproape 4.800 de dispăruți, printre aceștia și turiști

Inundații în Nepal

Inundații în Nepal

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat31 aug. 2026, 09:44
SursăRealitatea.net

Inundațiile violente care au afectat, miercuri, regiunea de frontieră dintre Nepal și China au provocat cel puțin 919 decese, potrivit celui mai recent bilanț provizoriu comunicat luni, 31 august, de autoritățile celor două state.

În Nepal, instituția responsabilă de gestionarea situațiilor de urgență a raportat 903 morți și 4.247 de persoane dispărute. Presa de stat chineză a anunțat, la rândul său, 16 decese și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul Chinei.

Aproape 600 de turiști străini, de negăsit

Cele mai afectate zone din Nepal sunt districtele Nuwakot, Rasuwa și Makwanpur, unde peste 2.000 de localnici sunt în continuare de negăsit. Situația este complicată și de dispariția a 592 de cetățeni străini, cel mai probabil turiști aflați în regiune.

În același timp, autoritățile nu au reușit să stabilească legătura cu 933 de angajați din sectorul hidroenergetic și muncitori implicați în proiecte de construcție a unor baraje din zonele afectate.

Salvatorii caută mii de persoane

Echipele de intervenție au intensificat operațiunile de căutare și salvare, în condițiile în care mii de persoane sunt încă date dispărute, iar unele comunități rămân complet izolate după viiturile de proporții.

În statul indian Uttar Pradesh, aflat în aval de Nepal, autoritățile au recuperat 17 trupuri despre care se presupune că aparțin unor victime luate de ape. Identitatea acestora urmează să fie stabilită, iar corpurile nu sunt incluse, deocamdată, în bilanțul oficial prezentat de Nepal.

Bilanțul tragediei ar putea crește, pe măsură ce salvatorii ajung în localitățile izolate și continuă verificările în regiunile lovite de inundații.

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