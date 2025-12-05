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Acord uriaș în industria filmului: Netflix cumpără Warner Bros și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari
Acord uriaș în industria filmului: Netflix cumpără Warner Bros și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari
Acord uriaș în industria filmului: Netflix cumpără Warner Bros și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari
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