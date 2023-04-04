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Adolescentă din Sânmihaiu Almașului, acroșată de un autobuz condus de un clujean

Adolescentă din Sânmihaiu Almașului, acroșată de un autobuz condus de un clujean

Adolescentă din Sânmihaiu Almașului, acroșată de un autobuz condus de un clujean

Scris de Muresan Rodica Publicat: 4 apr. 2023, 16:50

O adolescentă a ajuns marți la spital, după ce a fost acroșată de un autobuz

O adolescentă a ajuns marți la spital, după ce a fost acroșată de un autobuz, pe DN 1Fîn Sânmihaiu Almașului. Fata a traversat strada neregulamentar. 

Potrivit IPJ Sălaj, pe DN 1F, în localitatea sălăjeană Sânmihaiu Almașului, un bărbat de 62 de ani din municipiul Cluj-Napoca, în timp ce conducea, astăzi, un autobuz, pe direcția Cluj-Napoca - Zalău, a acroșat o minoră de 15 ani, din localitate, care se angajase în traversarea carosabilului, în mod neregulamentar.

În urma accidentului rutier, minora a suferit leziuni ușoare, pentru îngrijirea cărora a fost transportată la spital.

Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier..

Sursa: Realitatea de Salaj

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