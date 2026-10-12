Amendă de până la un milion de lei pentru modificări neautorizate în locuințe

Publicat 12 oct. 2026, 13:45 Sursă ePitești

Proprietarii care modifică locuința fără respectarea procedurilor legale riscă amenzi de până la un milion de lei, potrivit informațiilor publicate de DeFapt.ro. Lucrările neautorizate trebuie desființate pe cheltuiala proprietarului.

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